Der frühere Unions-Fraktionschef Merz ist von der CDU im Hochsauerlandkreis in einer Kampfabstimmung zum Kandidaten für die Bundestagswahl gewählt worden.

Der 65-Jährige setzte sich gegen den derzeitigen Abgeordneten Sensburg durch. Merz erhielt 327 Stimmen; Sensburg kam auf 126 Stimmen.



Die beiden Politiker hatten zuvor in Ansprachen um die Zustimmung der Delegierten geworben. Dabei übte Merz scharfe Kritik am Zustand der CDU, die ihren Kompass verloren habe. Das Treffen fand in einem Fußballstadium im sauerländischen Arnsberg statt.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.