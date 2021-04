Der frühere Unions-Fraktionschef Merz ist von der CDU im Hochsauerlandkreis in einer Kampfabstimmung zum Kandidaten für die Bundestagswahl gewählt worden.

Der 65-Jährige setzte sich gegen den derzeitigen Abgeordneten Sensburg durch. Merz erhielt 327 Stimmen; Sensburg kam auf 126 Stimmen.

Merz kritisiert Zustand der CDU

Zuvor hatte Merz in seiner Bewerbungsrede scharfe Kritik am Zustand der CDU geäußert. Die Partei habe ihren Kompass verloren. Die Existenz der CDU als Regierungspartei sei gefährdet. Die Union liege in Umfragen nur noch bei rund 30 Prozent, die CDU komme ohne die bayerische Schwesterpartei CSU sogar nur auf 25 Prozent, hieß es weiter.



Merz gab sich aber auch selbstkritisch. So sei es ein Fehler gewesen, nach der Niederlage gegen Armin Laschet im Rennen um den CDU-Vorsitz das Amt als Bundeswirtschaftsminister gefordert zu haben. Dies sei kurzsichtig und unklug gewesen.

Auch Spahn zum Direktkandidaten gewählt

Bundesgesundheitsminister Spahn wurde im nordrhein-westfälischen Ahaus zum Kandidaten gewählt. Der CDU-Politiker erhielt gut 96 Prozent der Stimmen.

