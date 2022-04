Generalsekretär Czaja legte der SPD-Politikerin in der Zeitung "Welt am Sonntag" nahe, zurückzutreten. Sollten sich die Vorwürfe gegen Schwesig bewahrheiten, hätte sie ihrem Amt schweren Schaden zugefügt, sagte Czaja. Eine Ministerpräsidentin, die sich durch einen ausländischen Staat fremdsteuern ließe, sei nicht tragbar. Vor einer Woche hatte der CDU-Vorsitzende Merz bereits in der "Bild am Sonntag" ähnlich argumentiert.

Schwesig hatte zuletzt ihre Unterstützung für eine Stiftung zugunsten des Pipelinebaus als "Fehler aus heutiger Sicht" bezeichnet. Einen Rücktrittsgrund sieht die SPD-Politikerin nach eigenen Worten nicht. Nach Recherchen der "Welt am Sonntag" ist die Hauptakte zur Entstehung der Stiftung angeblich nicht auffindbar.

