"Welt am Sonntag"

CDU erhöht politischen Druck auf Schwesig

Die CDU hat ihre Kritik am Verhalten von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig im Zusammenhang mit der deutsch-russischen Gas-Pipeline "Nord Stream 2" erneuert. Generalsekretär Czaja legte der SPD-Politikerin in der Zeitung "Welt am Sonntag" nahe, zurückzutreten.

30.04.2022