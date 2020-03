Die Europäische Union hält ihre Verpflichtungen aus dem Flüchtlingspakt mit der Türkei nach Ansicht des deutschen Europa-Abgeordneter McAllister ein. So habe die EU bereits 3,2 Milliarden Euro ausgezahlt, sagte der CDU-Politiker dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel". Weitere 2,8 Milliarden seien vertraglich zugesichert und kämen der Türkei bis 2025 "projektgebunden" zugute. Die EU halte sich an ihre Zusagen und erwarte daher, dass die Türkei dies ebenfalls tue.

Darüber hinaus knüpfte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Europaparlaments eine mögliche Aufstockung der EU-Mittel an Bedingungen. Zusätzliche Hilfsgelder müssten sich ausschließlich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Hilfsorganisationen und der Flüchtlinge vor Ort orientieren.

Frontex hebt Alarmstufe an

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat die Alarmstufe für alle Außengrenzen der Europäischen Union auf "hoch" gesetzt. Hintergrund ist die Ankündigung des türkischen Präsidenten Erdogan, Migranten auf dem Weg nach Europa von nun an nicht mehr aufzuhalten. Zudem kündigte Frontex die Entsendung zusätzlicher Beamter sowie technischer Ausrüstung nach Griechenland an.



Derweil warf Griechenland der Türkei vor, die neue Migrations-Bewegung nicht nur zuzulassen, sondern aktiv zu befördern - etwa durch eine Verbreitung falscher Informationen. Regierungschef Mitsotakis berief für den Abend eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrats ein. Erdogan hatte die Grenzöffnung damit begründet, die EU halte sich nicht an Zusagen des Flüchtlingspaktes.



In dem Grenzgebiet sind inzwischen weit über zehntausend Migranten eingetroffen. Hunderte gelangten zudem mit Booten zu mehreren griechischen Mittelmeerinseln. An einem Grenzübergang am Fluss Evros setzte die griechische

Polizei Wasserwerfer und Tränengas ein, um Flüchtlinge am Übertritt zu hindern.

Athen bittet um Sondersitzung

Griechenland hat die Europäische Union darum gebeten, eine Sondersitzung einzuberufen, um über die Eskalation des Konflikts in Syrien und das weitere Vorgehen im Streit mit der Türkei zu beraten. In dieser Woche sollen die EU-Außenminister zusammenkommen, teilte der Außenbeauftragte der Staatengemeinschaft, Borrell, mit. Einen genauen Termin nannte er nicht. Borrell sagte wörtlich, die EU müsse ihre Bemühungen zur Beendigung dieser furchtbaren humanitären Krise verstärken. Er forderte einen Waffenstillstand in Syrien.

Journalistin Helberg: "Kleinkinder erfrieren"

Entlang der türkisch-syrischen Grenze seien derweil "Zeltstädte von der Größe einer Kleinstadt entstanden", die heillos überfüllt seien, sagte die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Kristin Helberg im Deutschlandfunk. 170.000 Menschen lebten ohne ein Dach über dem Kopf. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt erfrieren auch immer wieder Kleinkinder, führte Helberg aus.