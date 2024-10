Rede im EU-Parlament

Der CDU-Politiker und Europaabgeordnete Daniel Caspary (dpa/Patrick Seeger)

Man dürfe aber nicht außer Acht lassen, dass Orban in der EU weitgehend isoliert sei. Auch dürfe man die Bedeutung der Ratspräsidentschaft nicht überbewerten. Orban hatte in seiner heutigen Rede eine Kehrtwende in zentralen Bereichen der Europapolitik gefordert. Er stellte unter anderem zentrale EU-Beschlüsse der vergangenen Jahre in Frage - etwa in der Asylpolitik. Orban kritisierte zudem die Abkopplung der Europäischen Union von russischem Öl und Gas sowie den sogenannten Green Deal, mit dem die EU bis 2050 klimaneutral werden will. Kommissionspräsidentin von der Leyen warf Ungarn vor, sich nicht an Absprachen zu halten - etwa bei dem Plan, sich unabhängiger von russischer Energie zu machen.

