Die meisten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen am Berliner Hauptbahnhof an. (Paul Zinken/dpa)

Dieser sei nötig, um die gerechte Verteilung der Geflüchteten bundesweit und in Europa zu gewährleisten, teilte der Bundesvorstand der Partei nach einer Klausursitzung im saarländischen St. Ingbert mit. Derweil appellierte die Deutsche Polizeigewerkschaft an den Bund, trotz der Vielzahl an flüchtenden Menschen reguläre Grenzkontrollen nicht zu vernachlässigen. Der Vorsitzende Wendt erklärte, niemand denke daran, Schutzsuchende abzuweisen. Nur könne die Hilfsbereitschaft abnehmen, wenn man keinen Überblick darüber habe, wer ins Land komme.

Die Bundespolizei registrierte nach Angaben des Bundesinnenministeriums bislang rund 27.500 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Einem Sprecher zufolge liegt die Zahl wahrscheinlich höher, da an den Grenzen derzeit nur lückenhaft kontrolliert wird.

