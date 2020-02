In der CDU gibt es Forderungen, die Nachfolge der Parteivorsitzenden Kramp-Karrenbauer schnell zu klären.

Der Abgeordnete Röttgen plädierte vor einer Fraktionssitzung in Berlin für eine Entscheidung bis zur parlamentarischen Sommerpause. Die Partei könne sich nicht ein Jahr lang mit Personalfragen beschäftigen, betonte er. Unionsfraktionschef Brinkhaus sagte, für die Fraktion bestehe die Gefahr, dass sie sich sehr lange mit der Personaldebatte beschäftige. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Bouffier äußerte sich optimistisch, dass die Entscheidung eher fallen wird als bislang geplant. Aus der CSU kamen ebenfalls Forderungen nach einer schnelleren Klärung der Nachfolge.



Kramp-Karrenbauer selbst erklärte nach Angaben von Teilnehmern der Fraktionssitzung, die Partei müsse sich keinen Stress machen. Man sei nicht unter Druck, einen neuen Vorsitzenden zu finden. Die Unruhe in der Partei müsse aber aufhören. Kramp-Karrenbauer will, dass zunächst im Sommer der Kanzlerkandidat der Union festgelegt wird. Im Dezember dann soll dieser als neuer CDU-Vorsitzender gewählt werden.