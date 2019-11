Die Vorsitzende der Frauen-Union, Widmann-Mauz, warnt die CDU vor einer Verschleppung der Frauenförderung.

Sie sagte den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft, das Thema werde sich nicht einfach in Luft auflösen. Widmann-Mauz forderte mehr Entschiedenheit und Tempo, wenn es um die bessere Repräsentanz der Frauen in der CDU, in Ämtern und Mandaten gehe. Sie reagierte damit auf Pläne, über den Antrag der Frauenunion für eine strengere Frauenquote auf dem bevorstehenden Parteitag nicht abzustimmen, sondern ihn an eine Kommission zu verweisen.