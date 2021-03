Der frühere Vorsitzende der Unionsfraktion, Merz, hat angekündigt, sich wieder um einen Sitz im Bundestag bemühen zu wollen.

Merz schrieb im Online-Dienst Twitter, er freue sich sehr über die Nominierung der Stadtverbände Arnsberg und Sundern und sei bereit anzutreten. Die Entscheidung liege jetzt bei den Delegierten des Gesamtwahlkreises. Derzeit wird die CDU im Wahlkreis 147 Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen durch den Abgeordneten Sensburg vertreten. Er hält auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur an seiner Kandidatur fest.



Merz war im Januar bei der Wahl zum CDU-Vorsitzenden erneut unterlegen. Bereits seit seiner Niederlage gegen Annegret Kramp-Karrenbauer im Jahr 2018 wurde über eine Rückkehr von Merz in die Bundespolitik spekuliert.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.