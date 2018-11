Der luxemburgische Außenminister Asselborn hat angesichts des Führungswechsels in der CDU vor einem Rechtsruck in Deutschland gewarnt.

Von Bewerbern um die Nachfolge von CDU-Chefin Merkel sei zu hören, dass die Flüchtlingspolitik bei der Europawahl in den Vordergrund gestellt werden solle, sagte Asselborn dem RBB-Hörfunk. Dagegen habe er nichts, allerdings dürfe die deutsche Migrationspolitik nie auf die Linie der rechtskonservativen Regierung in Österreich kommen.



Merkel tritt auf dem CDU-Parteitag in Hamburg im Dezember nicht mehr für den Parteivorsitz an. Um ihre Nachfolge bewerben sich Gesundheitsminister Spahn, der frühere Unionsfraktionschef Merz und Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer.