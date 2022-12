Unterbringung von Flüchtlingen

CDU-Generalsekretär Mario Czaja (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Generalsekretär Czaja erklärte, man distanziere sich von der Wortwahl des Landrats. Die Union habe eine klare und zutiefst humane Haltung, die getragen sei von der Würde des Menschen. Wer in Deutschland Schutz suche, verdiene Hilfe und werde mit Respekt und Anstand behandelt. Czaja äußerte sich ausdrücklich im Namen von CDU-Chef Merz und des Parteivorstands.

Witschas hatte in einer Weihnachtsbotschaft unter anderem gesagt, im Landkreis sollten Flüchtlinge weder in Turnhallen noch in dezentralen Unterkünften untergebracht werden. Man habe nicht die Absicht, den Sport für diese Asylpolitik bluten zu lassen. Zudem wolle das Landratsamt Menschen, die in den Landkreis kämen, nicht in Mehrfamilienhäusern und frei stehenden Wohnungen unterbringen und dafür die Gefährdung des sozialen Friedens in Kauf nehmen.

Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hatte zunächst mitgeteilt, Witschas' Aussagen seien verkürzt und aus dem Zusammenhang gerissen worden.

