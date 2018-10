Der Historiker Stürmer erwartet bis Ende des Jahres erste Signale für eine Veränderung in der CDU-Führung.

Zur Begründung verwies Stürmer auf anstehende Wahlen. Man könne nicht aus dem Stand heraus einen so schweren Dampfer umsteuern, sagte Stürmer im Deutschlandfunk (Audio-Link). Dazu brauche es Zeit, Überzeugungskraft und "das Fluidum", was man Charisma nenne. Stürmer warf der CDU-Vorsitzenden Merkel Führungsschwäche vor. Die Partei habe erhebliche Probleme, die Verunsicherung in der Union gehe sehr tief. Stürmer sprach sich für einen Generationswechsel aus. Die 60- und 70-Jährigen müssten sich an den Gedanken gewöhnen, dass sie entbehrlich seien. Allerdings gebe es derzeit "keinen Kronprinzen". Gesundheitsminister Spahn sei zu jung und eindimensional, Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer zu sehr "eine Art Klon von Frau Merkel selber".