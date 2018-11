Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet erwartet, dass es beim CDU-Bundesparteitag im Dezember in Hamburg zu einem Zweikampf um die Parteiführung kommen wird.

In einer Diskussionsrunde des Kölner Presseclubs sagte er laut dem "Kölner Stadt-Anzeiger", er rechne mit Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer und dem früheren Unionsfraktionschef Merz. Laschet kritisierte den dritten prominenten Kandidaten, Gesundheitsminister Spahn. Dessen Versuch, sich vor dem Parteitag durch Kritik am UNO-Migrationspakt zu profilieren, sei nicht der richtige Weg. Spahn, der wie Merz dem NRW-Landesverband angehört, hatte wiederholt die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel in Frage gestellt. Zuletzt forderte er eine Abstimmung über den Migrationspakt auf dem CDU-Parteitag.



Laschet, der auch stellvertretender Vorsitzender der Bundes-CDU ist, betonte, er halte Spahn für einen guten Gesundheitsminister und habe ihn dabei unterstützt, Mitglied der Bundesregierung zu werden. Der NRW-Landesverband der CDU hat auf eine Wahlempfehlung für den Parteitag verzichtet.