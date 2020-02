Der CSU-Vorsitzende Söder hat die CDU nach dem angekündigten Rückzug von Parteichefin Kramp-Karrenbauer vor einem Bruch mit der Ära Merkel gewarnt - und widerspricht den Plänen von Kramp-Karrenbauer für das weitere Vorgehen.

Söder sprach sich in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zum einen gegen einen vorzeitigen Rückzug der Bundeskanzlerin aus. Deutschland brauche eine stabile Regierung mit einer international hoch angesehenen Kanzlerin, sagte der bayerische Ministerpräsident.



Zum anderen wies Söder die Forderung Kramp-Karrenbauers zurück, erst die Frage der Kanzlerkandidatur zu klären und dann über den CDU-Vorsitz zu entscheiden. Er sagte, erst müssten die strategischen Fragen geklärt werden, dann der Parteivorsitz und anschließend die Kanzlerkandidatenfrage.

"Alle Eitelkeiten zurückstellen"

In diesem Punkt verlangte Söder, dass alle in der Union ihre Eitelkeiten zurückstellen müssten. Es müsse abgewogen werden, wem man die größte Intregrationskraft zutraue. Wer es nicht schaffe, die CDU zusammenzuhalten, werde auch keine Integrationskraft für Deutschland entfalten.



In der CDU gibt es Forderungen, die Nachfolge Kramp-Karrenbauers schnell zu klären. Der Abgeordnete Röttgen plädierte für eine Entscheidung bis zur parlamentarischen Sommerpause. Unionsfraktionschef Brinkhaus sagte, für die Fraktion bestehe die Gefahr, dass sie sich sehr lange mit der Personaldebatte beschäftige.



Kramp-Karrenbauer will, dass zunächst im Sommer der Kanzlerkandidat der Union festgelegt wird. Im Dezember soll dieser dann als neuer CDU-Vorsitzender gewählt werden.