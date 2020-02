CSU-Landesgruppenchef Dobrindt spricht sich für eine rasche Lösung der Führungsfrage in der Schwesterpartei CDU aus.

Der aktuell im Raum stehende Zeitplan sei "idealistisch, abwegig und ohne Chance auf Umsetzung", sagte Dobrindt in Berlin. Krisenhafte Situationen bewältige man nicht durch das "Zelebrieren einer Krise", sondern durch Handeln. Ein "langer Schönheitswettbewerb" zur Kandidatenfindung hingegen sei nicht nötig. Der CSU-Politiker betonte, seine Partei wolle sehr schnell Stabilität innerhalb der Unionsfamilie herstellen.



Dobrindt bezog sich auf die Äußerungen der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer. Sie hatte gestern ihren Rückzug angekündigt und zugleich einen langen Findungsprozess für ihre Nachfolge in Aussicht gestellt, der bis in den Herbst oder Winter hinein dauern könnte.