Nordrhein-Westfalen CDU geht mit Wüst, SPD mit Kutschaty an der Spitze in die Landtagswahl am 15. Mai

Die SPD in Nordrhein-Westfalen geht mit ihrem Vorsitzenden Kutschaty als Spitzenkandidaten in die Landtagswahl am 15. Mai.

20.02.2022