Klimaproteste

Czaja sagte im Deutschlandfunk, Recht und Gesetz dürften nicht gebrochen werden. Aktivisten, die Straftaten verübten, seien in Wirklichkeit Extremisten, betonte der CDU-Politiker. Er rief die Polizei dazu auf, hart durchzugreifen. Die Bürger dürften nicht von einer kleinen Gruppe in Geiselhaft genommen werden. Er teile die Sorge, dass es zu einer weiteren Radikalisierung unter den Aktivisten komme. Czaja begrüßte, dass sich Fridays for Future von der Gruppe Letzte Generation distanziert habe. Deren Blockade-Aktionen schadeten dem Ziel des Klimaschutzes.

Die Letzte Generation plant in dieser Woche mit Straßenblockaden durch mehrere hundert Aktivisten den Verkehr in der Hauptstadt teilweise lahmzulegen. Auf einer Pressekonferenz will die Organisation heute über ihre Aktion informieren. Ein Vertreter der Berliner Krankenhausgesellschaft appellierte an die Aktivisten, Rettungsgassen freizulassen. Die Polizei kündigte verstärkte Überwachungsmaßnahmen zum Beispiel am Flughafen BER an. Die Gruppen Extinction Rebellion sowie Fridays for Future haben eigene Aktionen geplant.

