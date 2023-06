Gebäude-Energiegesetz

Das geplante Gebäudeenergiegesetz wirft weiterhin Fragen auf. (imago-images / Christian Ohde )

Die Menschen im Land seien durch dieses - Zitat - "Chaos" bereits hinreichend verunsichert worden, sagte Czaja dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ein "hingeschludertes Stückwerk", nur um eine künstliche Deadline vor der Sommerpause zu halten, hielte er für falsch und gefährlich. Zwar habe die Ampelkoalition zuletzt Änderungen beschlossen, diese seien aber noch kein Gesetzentwurf. Und kurz nach der Einigung hätten die drei Parteien schon wieder unterschiedliche Auslegungen präsentiert. Am Dienstag hatte sich eine Spitzenrunde von SPD, Grünen und FDP auf wesentliche Änderungen an dem Entwurf zum Gebäude-Eenergiegesetz verständigt, das in der öffentlichen Debatte auch als "Heizungsgesetz" bekannt ist.

Die Koalition will das Gesetz noch vor der Anfang Juli beginnenden Sommerpause im Bundestag beschließen lassen.

