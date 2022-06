Gleichstellung

Bald mit Frauenquote? Das CDU-Logo auf dem Dach des Konrad-Adenauer-Hauses in Berlin. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Dazu habe die Struktur- und Satzungskommission Vorschläge entwickelt, sagte Generalsekretär Czaja der Zeitung "Rheinische Post". Demnach soll eine Frauenquote in der CDU schrittweise eingeführt werden und bis zum Jahr 2025 auf 50 Prozent steigen. Eine entsprechende Regelung sei auch für die ersten zehn Listenplätze bei Landtags-, Bundestags- und Europawahlen vorgesehen, sagte Czaja.

In der CDU ist die Einführung einer Frauenquote umstritten. In anderen Parteien gibt es sie teils schon seit vielen Jahren in unterschiedlichen Varianten - so etwa bei den Grünen und der SPD.

