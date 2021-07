Die CDU zieht mit dem Slogan "Deutschland gemeinsam machen" in die Bundestagswahl.

Zentrales Element der Kampagne sei der sogenannte "Union-Kreis" als starkes Zeichen des Zusammenhalts, erklärte Generalsekretär Ziemiak in Berlin. Die CDU führe Menschen zusammen. Sie sei nicht die Partei des "Entweder-oder", sondern des "Sowohl-als-auch", betonte Ziemiak. In den kommenden Monaten will Parteichef Laschet mit einer großangelegten Sommertour um Wählerstimmen werben.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.