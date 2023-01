Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Jean MW / Geisler-Fotopress)

Sorge sagte im Deutschlandfunk, auch in der Ampel-Koalition habe es von Seiten der FDP schon länger diese Forderung gegeben. Mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach sei jedoch kein Kompromiss zustande gekommen, meinte Sorge. Er kritisierte, dass die Maskenpflicht erst am 2. Februar aufgehoben werden soll. Minister Lauterbach könne die entsprechende Rechtsverordnung unterzeichnen und die Maskenpflicht damit kurzfristig außer Kraft setzen. Sorge betonte, dass er die Maskenpflicht in Kliniken und Pflegeheimen weiter für sinnvoll hält. Das Risiko für vulnerable Gruppen müsse berücksichtigt werden.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte angekündigt, dass die Maskenpflicht in Fernzügen- und Bussen zum 2. Februar bundesweit endet.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.