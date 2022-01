Impfpflicht CDU-Gesundheitspolitiker Sorge kündigt Vorschlag an

Die Unionsfraktion im Bundestag will nach den Worten ihres gesundheitspolitischen Sprechers nun doch einen eigenen Vorschlag zur Impfpflicht machen. Der CDU-Politiker kritisierte in der Zeitung "Welt am Sonntag" die bisher vorliegenden Gruppenanträge. Es fehle an einer Differenzierung nach Virusvarianten und der zeitlichen Komponente.

29.01.2022