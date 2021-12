Die drei Bewerber um den CDU-Vorsitz: Norbert Röttgen, Friedrich Merz und Helge Braun (Kappeler/Pedersen/dpa)

Generalsekretär Ziemiak will gegen 14 Uhr die Öffentlichkeit informieren. Beworben haben sich der frühere Unionsfraktions-Vorsitzende Merz, der Außenpolitiker Röttgen und der ehemalige Kanzleramts-Chef Braun. Sollte keiner der drei Kandidaten auf Anhieb mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten haben, würde es nach Weihnachten zweiten Wahlgang geben. Offiziell wird der neue Vorsitzende von den Delegierten eines Parteitages Ende Januar gewählt. Von ihnen wird allerdings erwartet, dass sie sich an das Ergebnis der Mitgliederbefragung halten.

Wie die CDU bereits mitteilte, gaben mehr als 248.000 Parteimitglieder ihr Votum ab. Das entspricht einer Quote von gut 64 Prozent. Es ist das erste Mal in der Geschichte der CDU, dass die Mitglieder an der Entscheidung über den Vorsitz beteiligt sind.

