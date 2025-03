Sondierungen in Berlin

Sondierungsgespräche nach der Bundestagswahl werden fortgesetzt. (Kay Nietfeld/dpa)

Wie eine Parteisprecherin bestätigte, wurde für Montagmorgen zunächst eine Sitzung des Präsidiums und anschließend eine weitere des Bundesvorstands anberaumt. Sollte im Laufe des Wochenendes eine Einigung in den Sondierungen mit der SPD gelingen, dürfte in den Gremien über die Aufnahme von regulären Koalitionsverhandlungen beraten werden. Am Montag-Nachmittag tritt zudem die gemeinsame Bundestagsfaktion von CDU und CSU zusammen. Gestern hatten sich Union und Sozialdemokraten erneut zu Sondierungen getroffen.

Über Inhalte oder mögliche Ergebnisse wurde abermals nichts bekannt, da alle Seiten auf Vertraulichkeit pochen. Es wurde erwartet, dass die Gespräche heute fortgesetzt werden.

