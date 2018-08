Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther zeigt sich offen für eine Zusammenarbeit der CDU mit der Linkspartei in Ostdeutschland.

Der CDU-Politiker sagte der Rheinischen Post, in Schleswig-Holstein sei die Linkspartei für ihn kein Gesprächspartner. Im Osten sei sie aber anders strukturiert als im Westen. Wenn bei der Linken vernünftige Menschen am Werk seien, könne man mit ihnen auch nach vernünftigen Lösungen suchen. Günther mahnte Pragmatismus an und warnte vor Scheuklappen. Der Regierungschef von Schleswig-Holstein betonte, das Verhältnis zwischen CDU und Linken habe sich fast 30 Jahre nach dem Mauerfall normalisiert.