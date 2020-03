Hessens Ministerpräsident Bouffier hat den verstorbenen Finanzminister Thomas Schäfer als herausragende Persönlichkeit und treuen Weggefährten gewürdigt.

Schäfer sei ein exzellenter Fachmann gewesen, der mehr als 20 Jahre lang erfolgreich für Hessen gearbeitet habe, sagte Bouffier in Wiesbaden. Sein Tod mache ihn fassungslos und unendlich traurig.



Die Leiche des 54-jährigen CDU-Politikers war gestern an einer ICE-Strecke bei Hochheim gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Freitod aus. Bouffier sagte in Wiesbaden, Schäfer habe sich große Sorgen gemacht, ob die finanzielle Bewältigung der Corona-Krise gelingen werde. Diese Sorgen hätten ihn offenbar erdrückt.



Schäfer galt als potenzieller Nachfolger von Ministerpräsident Bouffier.