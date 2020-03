Der hessische Finanzminister Schäfer ist tot. Die Leiche des CDU-Politikers wurde an einer ICE-Strecke bei Hochheim gefunden. Die Ermittler gehen nach Informationen des Deutschlandfunks von einem Suizid* aus.

Schäfer war als potenzieller Nachfolger von Ministerpräsident Bouffier gehandelt worden, sollte dieser bei den Landtagswahlen 2023 nicht wieder antreten. Bouffier teilte mit, er sei fassungslos und geschockt. Er könne es kaum glauben, dass 54-jährige Jurist so plötzlich und unerwartet zu Tode gekommen sei.



*Wir berichten nur in Ausnahmefällen über Suizide, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben. Wenn Sie selbst depressiv sind, wenn sie Suizid-Gedanken plagen, dann kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet oder über die kostenlose Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116 123. Die Deutsche Depressionshilfe ist in der Woche tagsüber unter 0800 / 33 44 533 zu erreichen.