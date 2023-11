Nach Landtagswahl

Hessens Ministerpräsident Rhein (CDU) bei der Pressekonferenz über den möglichen künftigen Koalitionspartner. (Andreas Arnold / dpa / Andreas Arnold)

Zur Begründung sagte Rhein in Wiesbaden, man wolle gemeinsam ein christlich-soziales Programm schreiben, das Vernunft und Fortschritt miteinander verbinde. Der Entscheidung gingen wochenlange Sondierungen der CDU mit SPD und Grünen voraus. Bei der Landtagswahl am 8. Oktober war die CDU mit großem Vorsprung stärkste Kraft geworden. Eine Mehrheit im Landtag in Wiesbaden hätte sowohl Schwarz-Grün als auch ein schwarz-rotes Bündnis.

Faeser (SPD) bleibt in Berlin

Bundesinnenministerin Faeser, die in Hessen als SPD-Spitzenkandidatin angetreten war, schloss einen Wechsel in die Landespolitik aus. Sie habe in der Bundesregierung eine wichtige Aufgabe. Zudem gelte für sie: Immer erst das Land, dann die Partei, sagte Faeser in Berlin.

Über die vergangenen zehn Jahre hatten CDU und Grüne in Hessen miteinander regiert. Die Grünen von Vizeministerpräsident Al-Wazir hatten darauf gesetzt, dass die CDU die Koalition fortsetzen werde. Ministerpräsident Rhein dankte den Grünen für die bisherige Zusammenarbeit. Gemeinsam habe man in den vergangenen zehn Jahren viel erreicht, sagte Rhein. Die Zusammenarbeit sei von großer Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit geprägt gewesen.

Hören Sie hier ein Gespräch mit unserem Hessen-Korrespondenten Ludger Fittkau:

