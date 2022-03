CDU in Rheinland-Pfalz drängt auf Entlassung von Bundesfamilienministerin Spiegel. (picture alliance/dpa | Arne Dedert)

Als damalige Landesumweltministerin sei die Grünen-Politikerin verantwortlich für schwere Versäumnisse beim Krisenmanagement, sagte Fraktionschef Baldauf in Mainz. Auch Umweltstaatssekretär Manz sei nicht mehr tragbar. Beide hätten es in der Flutnacht unterlassen, ein einmaliges Katastrophenereignis aktiv zu bekämpfen. Am Folgetag habe Spiegel versucht, eigene Fehler zu vertuschen. Bereits vergangene Woche hatten Vertreter von AfD und Freien Wählern Spiegel zum Rücktritt aufgerufen.

Die Minsiterin war jüngst im Landtags-Untersuchungsausschuss zur Ahrtal-Katastrophe vernommen worden. Ihr wurde vorgeworfen, nicht überzeugend aufgeklärt zu haben, womit sie in der Katastrophennacht beschäftigt gewesen sei. Selbst Mitarbeiter hätten nach eigenen Aussagen nicht gewusst, wo sie sich befunden habe. Am Morgen nach der Flut soll sie sich vor allem um ihr eigenes Image gekümmert haben. Spiegel wies die Vorwürfe zurück.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.