Streit um Mindestabstände

Der CDU-Fraktionsvorsitzende im thüringischen Landtag, Voigt, sagte im Deutschlandfunk , Windräder sollten nicht in den Vorgärten der Anwohner gebaut werden dürfen. Es brauche einen Mindestabstand von 1000 Metern zu Wohngebieten, wie er auch in Sachsen und Brandenburg gelte. Dem Kompromissvorschlag von Thürigens Ministerpräsident Ramelow, der gestern einen Abstand von 600 Metern ins Spiel gebracht hatte, wie er derzeit von Grünen und CDU in Nordrhein-Westfalen vorgesehen wird, erteilte Voigt eine Absage. Dass die CDU ihren Antrag zu Mindestabständen nur mit den Stimmen der AfD im Landtag durchsetzen kann, sah Voigt nicht als Problem an. Es gehe bei der Abstimmung um die Sache und nicht um eine Zusammenarbeit mit der AfD.