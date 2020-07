In der CDU soll es ab 2025 eine verbindliche Frauenquote von 50 Prozent geben.

Dies habe die Struktur- und Satzungskommission der Partei nach langen Beratungen in der Nacht beschlossen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Vorgesehen ist demnach, dass es eine schrittweise Anhebung der Quote für Vorstandswahlen ab der Kreisebene gibt. So soll ab dem kommenden Jahr eine Frauenquote von 30 Prozent gelten und zum 1. Januar 2023 eine Quote von 40 Prozent. Zum Jahresanfang 2025 gilt dann eine Frauenquote von 50 Prozent. Davon soll nur dann abgewichen werden können, wenn nicht genügend Frauen kandidieren. Die endgültige Entscheidung muss der für Anfang Dezember geplante Bundesparteitag in Stuttgart treffen.



Das Gremium einigte sich laut DPA auch darauf, die Parteiarbeit an die Digitalisierung anzupassen. Demnach soll den Delegierten des Bundesparteitages vorgeschlagen werden, Online-Parteitage rechtssicher zu verankern und digitale Gremiensitzungen zu ermöglichen.