Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Abschaffung des Solidaritätszuschlags gefordert.

Es sei wichtig, dass diejenigen steuerlich entlastet würden, die den Laden am Laufen hielten, sagte Spahn auf der achten und letzten CDU-Regionalkonferenz in Berlin. Dort stellten sich heute die Kandidaten für die Nachfolge der CDU-Vorsitzenden Merkel noch einmal der Parteibasis vor. Neben Spahn gehören Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer und der frühere Unionsfraktionschef Merz zu den aussichtsreichsten Bewerbern. Merz meinte, die CDU müsse die Partei der Inneren Sicherheit in Deutschland sein. Er sprach sich zudem für eine feste Verankerung Deutschlands in der EU aus. Kramp-Karrenbauer rief ihre Partei auf, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen. Außerdem sei es wichtig, alle Mitglieder mehr einzubeziehen. Die größte Denkfabrik in einer Demokratie müsse eine Volkspartei sein, betonte Kramp-Karrenbauer.