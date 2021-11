Der geschäftsführende Kanzleramtschef Braun kandidiert für das Amt des CDU-Vorsitzenden. Der 49-Jährige wurde am Abend von seinem Kreisverband Gießen nominiert. In einem Schreiben an die Mitglieder teilte Braun mit, die CDU benötige einen grundlegenden Neuanfang.

Es gebe in Deutschland keine andere Partei, die sich so konsequent für die Bevölkerung einsetze, die Westbindung lebe sowie die innere und äußere Sicherheit verteidige. Die CDU müsse deshalb wieder zu alter Stärke zurückfinden, schreibt Braun weiter.

Auch Röttgen kandidiert

Zuvor hatte bereits der CDU-Außenpolitiker Röttgen seine Kandidatur erklärt. Er sagte in Berlin er kandidiere in der tiefen Überzeugung, dass es kein Weiter-so geben und dass er eine inhaltliche Erneuerung der CDU bewirken könne. Im Falle seiner Wahl werde er die Hamburger Bundestagsabgeordnete Hoppermann für das Amt der Generalsekretärin vorschlagen.



Es ist Röttgens zweiter Versuch, CDU-Vorsitzender zu werden. Er hatte schon beim Bundesparteitag im Januar kandidiert, war dabei aber dem jetztigen Vorsitzenden Laschet unterlegen. Erwartet wird auch, dass der CDU-Bundestagsabgeordnete Merz das höchste Parteiamt anstrebt. Er hat sich allerdings bislang nicht dazu geäußert.



Im kommenden Monat ist ein Mitgliederentscheid über den Vorsitz geplant. Offiziell gewählt werden soll der neue Vorsitzende auf einem Parteitag Ende Januar in Hannover.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.