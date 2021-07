Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat um Entschuldigung dafür gebeten, dass er bei seinem Besuch im Hochwassergebiet gelacht hat.

Während der Ansprache von Bundespräsident Steinmeier in der besonders von der Unwetterkatastrophe betroffenen Stadt Erftstadt war er auf Fernsehaufnahmen im Hintergrund zu sehen, wie er offenbar mit Umstehenden scherzte. Er bedauere den entstandenen Eindruck, es sei unpassend gewesen und tue ihm leid, schrieb der Kanzlerkandidat der Union auf Twitter.



Das Video der rund 20 Sekunden andauernden Szene wurde tausendfach unter dem Hashtag #Laschetlacht auf Twitter geteilt. Die SPD-Führung kritisierte den CDU-Kanzlerkandidaten daraufhin scharf. Er sei sprachlos, schrieb Generalsekretär Klingbeil. Der stellvertretende SPD-Parteivorsitzende Kühnert erklärte: "Das ist eine Frage des Charakters." Der frühere Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Dabrock, sprach von "Pietätlosigkeit" gegenüber den Opfern.



Steinmeier und Laschet hatten in Erftstadt, wo in den vergangenen Tagen zahlreiche Häuser und Autos weggespült worden waren, mit Helfern und Feuerwehrleuten gesprochen.

