Zum Abschluss der CDU-Klausur hat sich die Parteispitze auch mit einer möglichen Wahlrechtsreform befasst.

Wie die Vorsitzende Kramp-Karrenbauer in Hamburg erklärte, gibt in dieser Frage aber bislang keine Festlegung im Präsidium. Zuvor war berichtet worden, dass die CDU-Spitze eine Verringerung der Wahlkreise um bis zu zehn Prozent befürworte. Vor allem die CSU, die über besonders viele Direktmandate im Bundestag verfügt, weigert sich bisher, die Zahl der Wahlkreise zu verringern. Auch in einigen CDU-Landesverbänden gab es bisher Bedenken. Die Zeit für eine Reform drängt, weil in wenigen Wochen die Vorbereitungen für die Bundestagswahl im Herbst 2021 anlaufen.