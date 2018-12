Die Wahl der neuen CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer hat in der Partei keine große Zahl von Austritten zur Folge gehabt.

Das geht aus einer Umfrage der "Frankfurter Allgemeinen" hervor. Wie das Blatt berichtet, verzeichneten acht CDU-Landesverbände eine niedrige Zahl von Austritten, aber Eintritte in ähnlicher Größenordnung. Vier Verbände beantworteten die Anfrage nicht, drei gaben an, erst im Januar über Zahlen zu verfügen.



In Baden-Württemberg verließen seit dem CDU-Parteitag Anfang Dezember 35 Mitglieder die Partei, 36 Menschen traten neu ein. In Nordrhein-Westfalen halten sich die Ein- und Austritte nach Angaben der Partei die Waage. Aus beiden Landesverbänden war die Befürchtung geäußert worden, dass mit der Wahlniederlage des früheren Fraktionschefs Merz viele Unterstützer der Partei den Rücken kehren könnten. - Im Saarland, aus dem Kramp-Karrenbauer stammt, standen 57 Partei-Eintritten nur drei Austritte gegenüber.