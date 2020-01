Mit Beratungen zur Außen- und Sicherheitspolitik hat die CDU-Führung am Abend ihre zweitägige Vorstandsklausur in Hamburg begonnen.

Gast zum Auftakt der Gespräche war Nato-Generalsekretär Stoltenberg. Themen sollten unter anderem die Krisen in Libyen, im Iran und im Irak sein. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hob die zentrale Bedeutung der Nato hervor. Ihre Partei wolle ein ganz klares Zeichen setzen, dass die Nato der Eckstein der Sicherheitsarchitektur sei, sagte sie.



Auf der Klausur will die CDU-Führung auch die Weichen für das neue Jahr stellen. Neben den Beratungen zu internationalen Fragen ist auch eine offene Aussprache geplant. Morgen soll dann die Arbeit am neuen Grundsatzprogramm im Mittelpunkt stehen, das der CDU-Parteitag im Dezember verabschieden soll.