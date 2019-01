Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat die Bedeutung der Europawahl betont.

Es gehe darum, ob man ein proeuropäisch, handlungsfähiges Europäisches Parlament bekommen werde, sagte sie vor Beginn der Klausurtagung des Bundesvorstands in Potsdam im ARD-Fernsehen. Zugleich gehe es um die Frage, welches Europa man aus Deutschland heraus gestalten wolle. Zudem deutete Kramp-Karrenbauer ein Konzept beim Thema Rente an. Viele Menschen in der ehemaligen DDR hätten einen Bruch ihrer eigenen Erwerbsbiografie erlebt. Damit müsse man umgehen.



Der thüringische CDU-Landeschef Mohring bekräftigte seine Forderung nach Einführung einer Grundrente noch vor den Wahlen. Eine solche Rente, die zehn Prozent über der bisherigen Grundsicherung liegen solle, sei im Koalitionsvertrag vereinbart. Den Worten müssten nun Taten folgen, sagte Mohring.