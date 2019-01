Die CDU-Spitze hat sich angesichts der bevorstehenden Landtagswahlen für eine rasche Einführung einer Grundrente ausgesprochen.

Zum Abschluss der Klausurtagung in Potsdam appellierte die neue CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer an die Bundesregierung, rasch ein Konzept vorzulegen. Im Osten kämen jetzt die Generationen nach und nach in Rente, die von gebrochenen Erwerbsbiografien nach der Wende betroffen seien.



Kramp-Karrenbauer nannte als thematische Schwerpunkte für 2019 Wirtschaft, Sicherheit sowie Migration. Zuvor war CSU-Vize Weber zum gemeinsamen Spitzenkandidaten der Union für die Europawahl Ende Mai bestimmt worden.