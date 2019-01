Die CDU will sich vor den Landtagswahlen in den kommenden Monaten vor allem mit den Themen Wirtschaft, Sicherheit, Migration und Rente befassen.

Die neue CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer sprach sich zum Abschluss der Klausurtagung des Parteivorstands in Potsdam dafür aus, die Spielräume für Steuersenkungen auszuloten. Diese müsse es jetzt geben, damit es erst gar nicht zu einer Konjunktureintrübung komme. An die Bundesregierung appellierte Kramp-Karrenbauer, schnell ein Konzept für die sogenannte Grundrente vorzulegen. Im Osten kämen jetzt die Generationen nach und nach in Rente, die von gebrochenen Erwerbsbiografien nach der Wende betroffen seien. Ihre Partei werde dazu auch eigene Vorstellungen vorlegen. Außerdem kündigte sie für Februar sogenannte Werkstattgespräche zu den Themen Sicherheit und Migration an.



Es war die erste Klausurtagung unter der Leitung der neuen CDU-Chefin und unter dem neuen Generalsekretär Ziemiak. Im Herbst wird in Brandenburg, Sachsen und Thüringen gewählt.