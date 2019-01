Die neue CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer pocht auf die Ablehnung von Regierungsbündnissen ihrer Partei mit AfD und Linken.

Der Beschluss des Bundesparteitags dazu sei eindeutig, sagte Kramp-Karrenbauer in Potsam nach der Klausurtagung des Parteivorstands. Der CDU-Parteitag hatte im Dezember wörtlich beschlossen: "Die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab."



Hintergrund sind die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen in diesem Jahr. Brandenburgs CDU-Landeschef Senftleben hatte im vergangenen Jahr eine Zusammenarbeit mit den Linken nicht ausgeschlossen. Auch Gespräche mit der AfD würde er gegebenfalls führen, wie er sagt aus "Respekt" vor den Wählern.