Die CDU setzt in Berlin ihre Vorstandsklausur fort.

In den Beratungen soll es darum gehen, mit welchen thematischen Schwerpunkten die Partei in die kommenden Monate gehen will. Außerdem sollen wie bereits gestern die Gründe für das schlechte Abschneiden bei der Europawahl analysiert werden. Man habe rund fünf Stunden intensiv, aber ohne Schuldzuweisungen über mögliche Folgen debattiert, sagte der sächsische Ministerpräsident Kretschmer im Anschluss an die Sitzung.



Neben Kretschmer und Hans hat sich dem Vernehmen nach auch Hessens Ministerpräsident Bouffier dafür eingesetzt, dass die CDU sich intensiver mit den Bereichen Klimaschutz und Energiewende auseinandersetzt. Die Partei habe Zukunftsthemen zu lange vernachlässigt, so der Tenor.



Am Mittag will Parteichefin Kramp-Karrenbauer auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse der Klausurtagung informieren. Formale Beschlüsse seien nicht zu erwarten, allerdings würden voraussichtlich Arbeitsaufträge verteilt, hieß es in der Partei.