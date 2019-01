Die CDU-Spitze setzt heute ihre Klausur in Potsdam fort.

Zunächst kommt das Präsidium der Partei zusammen, später der Vorstand. Wichtigstes Thema ist die Vorbereitung der Europawahl im Mai sowie mehrerer Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst.



Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer betonte gestern Abend im ARD-Fernsehen die Bedeutung der Europawahl. Es gehe darum, ob man ein handlungsfähiges Europäisches Parlament bekommen werde, das proeuropäisch orientiert sei.



Zudem kündigte Kramp-Karrenbauer ein Konzept zum Thema Rente an. Viele Menschen in der ehemaligen DDR hätten einen Bruch ihrer eigenen Erwerbsbiografie erlebt. Damit müsse man umgehen. Der thüringische CDU-Landeschef Mohring bekräftigte seine Forderung nach Einführung einer Grundrente, die zehn Prozent über der bisherigen Grundsicherung liegen solle. Das sei im Koalitionsvertrag mit der SPD vereinbart. Den Worten müssten nun Taten folgen, sagte Mohring.