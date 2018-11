Die CDU-Spitzengremien haben sich im Prinzip auf Details der geplanten Vorstellungsrunden der Kandidaten für die Nachfolge von Parteichefin Merkel geeinigt.

Vermutlich werde es acht oder neun Regionalkonferenzen geben, sagte die stellvertretende CDU-Vorsitzende Klöckner in Berlin. Bundesgesundheitsminister Spahn begrüßte das Verfahren zur Vorsitzendenwahl in der CDU. Dieses biete die Rahmenbedingungen für einen fairen und demokratischen Wettbewerb, sagte er am Rande der Klausurberatungen in Berlin. Spahn gehört zu den insgesamt zwölf Bewerberinnen und Bewerbern um die Nachfolge von CDU-Chefin Merkel. Die saarländischen Christdemokraten nomierten CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer als Kandidatin. Eine Entscheidung soll auf dem Parteitag im Dezember getroffen werden.



SPD-Generalsekretär Klingbeil forderte die Unionsparteien auf, klarzustellen, ob sie verlässlich an der Großen Koalition festhalten. Die Regierungsbeteiligung sei für die SPD kein Selbstzweck, sagte Klingbeil im ZDF.