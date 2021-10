Der neue Chef der sächsischen CDU-Landesgruppe im Bundestag, Körber, hat den Parteivorsitzenden Laschet für die Niederlage bei der Bundestagswahl verantwortlich gemacht.

Laschet habe wie Blei auf dem Wahlkampf der Union gelegen, sagte Körber im Deutschlandfunk. Das Ergebnis sei schlechter gewesen, als man es sich nach den damaligen Prognosen vorgestellt habe. Nun müsse die CDU das Resultat mit Demut anerkennen. Er hoffe, dass die Partei nicht so weitermache. Neben den Inhalten werde man auch über eine grundlegende personelle Neuaufstellung reden müssen, betonte Körber.



Der CDU-Politiker und frühere Fraktionschef Merz bezeichnete seine Partei als denkfaul. Merz sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die CDU habe sich viele Jahre auf den Apparat der Regierung gestützt und dabei das thematische Arbeiten verlernt. Merz will sich nach eigenen Angaben nicht noch einmal um den CDU-Vorsitz bemühen. Er richte sich jetzt darauf ein, ein normaler und hoffentlich guter Abgeordneter zu sein, so Merz.



