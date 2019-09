Die CDU setzt bem Klimaschutz auf Anreize für Bürger und Unternehmen zur Einsparung von Kohlendioxid.

Der Parteivorstand beschloss ein Konzept, das unter anderem steuerliche Förderungen bei der Gebäudesanierung und beim Austausch alter Ölheizungen vorsieht. Auch ein Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist Teil des Plans der Christdemokraten. Anders als der Koalitionspartner SPD, der eine CO2-Steuer einführen will, setzt die CDU auf einen Emissionshandel in den Bereichen Verkehr und Gebäudeheizung.



Der Klima-Experte der CDU, Jung, nannte das Klimaschutz-Konzept eine "Aufforstung der CDU". Man schließe damit politisch eine Flanke.



Generalsekretär Ziemiak sagte, Klimaschutz müsse nicht in Widerspruch zu wirtschaftlicher Vernunft und sozialem Ausgleich stehen.



Umweltverbände kritisierten die Pläne der CDU als nicht weit gehend genug.