Die scheidende CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat die Einigung ihrer Nachfolge-Kandidaten auf einen Termin für den nächsten Parteitag begrüßt.

Sie finde es gut, dass die drei Bewerber "wieder" zu einem fairen Wettbewerb zurückgekommen seien, sagte die Bundesverteidigungsministerin dem ZDF. Die Auseinandersetzung der vergangenen Tage bezeichnete Kramp-Karrenbauer in einem Interview mit dem Senderverbund RTL/n-tv als "Blick in den Abgrund".



Am Samstag hatten sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet, der ehemalige Unions-Fraktionschef im Bundestag, Merz, und der frühere Bundesumweltminister Röttgen darauf verständigt, die Führungsfrage bei einem Parteitag Mitte Januar zu klären. Offen ist noch, in welcher Form dies geschehen soll. Zuvor hatte Merz die Verschiebung des ursprünglich für Anfang Dezember geplanten Bundesparteitags als Versuch des Partei-Establishments gewertet, ihn als neuen Vorsitzenden verhindern zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.