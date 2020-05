Die CDU-Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer hat einen Sonderparteitag zur Wahl ihres Nachfolgers ausgeschlossen.

Ein Parteisprecher bestätigte am Abend, dass sich Kramp-Karrenbauer in einer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel und rund 150 Kreisvorsitzenden entsprechend geäußert habe. Die CDU will nun wie geplant ihren ordentlichen Parteitag im Dezember 2020 abhalten und dann ihre Führung neu wählen.



Eigentlich hätte bereits im April ein Sonderparteitag stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie wurde er jedoch verschoben. Interesse an einer Kandidatur für den CDU-Vorsitz haben unter anderem der Außenpolitiker Röttgen, der frühere Unionsfraktionschef Merz und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet bekundet.