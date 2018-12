Die neue CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat mit dem unterlegenen Mitbewerber Merz über dessen künftige Einbindung in die Parteiarbeit gesprochen.

Das Treffen am vergangenen Donnerstag habe jedoch kein Ergebnis gebracht, berichten die Deutsche Presse-Agentur und der "Spiegel". Das Gespräch solle im Januar fortgesetzt werden. Kramp-Karrenbauer hatte sich am 7. Dezember beim CDU-Bundesparteitag in Hamburg in der Stichwahl mit 517 zu 482 Stimmen gegen Merz durchgesetzt.



Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff verlangt, dass Merz in die künftige Strategieplanung der CDU eingebunden werde. Der "konservativere Lungenflügel" der CDU müsse wieder deutlicher beatmet werden, sagte er der "Magdeburger Volksstimme". Zudem habe er den Eindruck, dass Merz die Interessen des Ostens deutlich im Blick habe. Haseloff führte aus, es wäre zwar ideal, wenn Merz ins Bundeskabinett gehe, doch das sei nicht realistisch. Die Posten seien verteilt.